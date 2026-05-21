Sénégal Connect Park : Ousmane Sonko alerte sur les blocages

Lors du Conseil des ministres du 20 mai, le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur l’importance stratégique du projet Sénégal Connect Park. Selon lui, cette infrastructure constitue un levier essentiel pour la souveraineté numérique, l’innovation, l’hébergement des données, le développement de l’économie digitale et l’attractivité du pays.

Bien que le chantier affiche un taux d’exécution physique de 95 %, des difficultés financières et contractuelles menacent son achèvement dans les délais. Face à cette situation, Ousmane Sonko a appelé à des mesures urgentes pour lever les blocages. Il a notamment demandé la transmission rapide à la Banque africaine de développement (BAD) d’une nouvelle date de clôture réaliste, la finalisation des discussions avec la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et l’accélération des négociations autour de la concession du projet.

Le Premier ministre a ainsi placé le Sénégal Connect Park au cœur des priorités gouvernementales, soulignant qu’il s’agit d’un projet structurant pour l’avenir numérique du pays.