Une fille de 13 ans assassinée par son père…le meurtrier se donne la morte en prison

Le 7 mai 2025, Philippe Chabert avait assassiné Emma, sa fille de 13 ans, à son domicile de Mûrs-Érigné, dans le Maine-et-Loire.

Cet homme de 42 ans avait ensuite tenté de se suicider en ingérant des anxiolytiques. Il avait confié ne pas envisager de quitter ce monde sans sa fille.

Incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, le meurtrier s’était donné la mort dans sa cellule.

Un an après la mort d’Emma, un rebondissement a eu lieu dans l’enquête. Selon Ouest-France, une femme a été mise en examen lundi.

Il s’agit de l’ex-compagne de Philippe, qui l’avait fréquenté depuis 2019 avant de le quitter quelques mois avant le drame.

Elle est soupçonnée d’avoir eu connaissance des intentions meurtrières de son ancien compagnon. Il lui aurait confié ses pensées suicidaires et son projet de tuer leur enfant, avant de lui remettre une lettre.

Elle a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger, destruction de document lié à un crime et soustraction de document.

Source : F D