Bassirou Diomaye Faye place l’accès à l’eau au cœur des priorités

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé que l’accès à l’eau potable constitue une priorité absolue dans la politique de développement économique et social du Sénégal.

Le chef de l’État a relevé les difficultés persistantes d’approvisionnement dans plusieurs zones du pays, notamment à Touba, Kaffrine, Louga et Keur Massar, où les populations sont confrontées à des pénuries récurrentes.

Face à cette situation, il a instruit le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de prendre toutes les mesures urgentes nécessaires, en collaboration avec la SONES, l’OFOR, la SEN’EAU et les autres délégataires du service public de l’eau en milieu rural. L’objectif est d’améliorer de manière significative l’accès des citoyens à cette ressource vitale.

Ce rappel traduit la volonté du président de faire de l’eau potable un pilier central de la gouvernance, en garantissant aux populations un service de qualité et en renforçant la justice sociale à travers un meilleur accès aux infrastructures essentielles.