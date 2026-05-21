Dialogue national : Amadou Ba répond à l’appel du président Diomaye

J’ai pris connaissance de l’initiative du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, relative à la rencontre prévue ce jeudi avec les anciens Premiers ministres du Sénégal dans le cadre du dialogue national.

Je serai présent à cet échange, avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation qui doivent toujours guider notre engagement public.

Dans le contexte actuel, les concertations et le partage d’expériences demeurent nécessaires pour contribuer à la stabilité de notre pays et à la consolidation de nos institutions.