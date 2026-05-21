Tabaski 2026 : Le MITTA déploie un plan spécial de transport

À l’approche de la fête de la Tabaski 2026, le Ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) a annoncé la mise en place d’un dispositif exceptionnel pour accompagner les déplacements des Sénégalais. Ce plan, opérationnel dès le samedi 22 mai, vise à fluidifier le trafic et à garantir des conditions de voyage sûres et accessibles.

Deux nouveaux tronçons autoroutiers viennent transformer les axes Centre et Sud : le Mbour–Thiadaye, ouvert définitivement depuis le 29 avril, et le Thiadaye–Kaolack, long de 78 km, dont l’ouverture provisoire est prévue du 22 mai au 1er juin, de 6h à 19h. Dans le même esprit, la capacité des péages de Thiambohk et de Soune a été renforcée, passant de trois à cinq voies, avec l’introduction de terminaux mobiles de paiement électronique pour réduire les temps d’attente.

Huit sites officiels de départ ont été retenus pour les voyageurs. Six sont réservés aux opérateurs privés : Baux Maraîchers, Grand Yoff/Garage Bignona, Parcelles Assainies, Stade Amadou Barry de Guédiawaye, Gare de Rufisque et Gare de Diamniadio. Deux autres sites sont dédiés à Dakar Dem Dikk : l’Arène nationale et la Gare de Colobane.

En parallèle, un dispositif spécifique est prévu pour le pèlerinage marial de Pentecôte, avec des services de transport à tarifs accessibles au départ de Dakar vers les différents sites de rassemblement.