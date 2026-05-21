Bassirou Dieng : « Un pays se construit dans le dialogue »

Un pays se construit dans le dialogue !

Un leader qui comprend le sens des responsabilités, un leader au-dessus de la mêlée, un patriote et républicain au vrai sens du terme. C’est en ces termes que l’on peut décrire le Président de la République Bassirou Diomaye Faye. En décidant de recevoir des sommités de notre République, à travers un dialogue resserré, Son Excellence Monsieur le Président de la République vient encore une fois de démontrer qu’un leader ne se contente pas de diriger mais il guide en assumant pleinement l’impact de ses choix sur son environnement. Ce type de leadership repose sur des piliers d’intégrité, de courage et d’exemplarité, transformant les contraintes en opportunités.

Mieux, le Chef de l’État fait aussi savoir à travers son initiative qu’un pays se construit dans le dialogue. Les clivages, divergences d’opinions et de points de vues ne doivent nullement pousser des gens qui sont du même peuple, qui ont un même but et qui ont une même foi de ne pas discuter de l’intérêt supérieur de la Nation juste parce qu’ils ne sont pas du même bord politique.

Cette façon de voir les choses doit être révolue car les tensions sociales mondiales, la crise économique et l’insécurité chez certains pays voisins sont entre autres dossiers qui doivent même obliger tous les sénégalais à enterrer la hache de guerre et à dialoguer. Il n’y a d’ailleurs pas une autre alternative au dialogue. Car, il (le dialogue) joue d’ailleurs par essence un rôle de régulateur social.

Bravo à Son Excellence Monsieur le Président de la République et bon début de dialogue à Tous.

Bassirou DIENG, Coordonnateur national de la Cellule Média de la Coalition Diomaye Président et Coordonnateur départemental Adjoint de la Coalition Diomaye Président de Pikine