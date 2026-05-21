Abdoul Mbaye après son audience : « Le Sénégal en a besoin »

Reçu ce jeudi au palais de la République par le président Bassirou Diomaye Faye, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a livré les grandes lignes de son entretien avec le chef de l’État.

Cette rencontre intervient quelques minutes après celle accordée à Cheikh Hadjibou Soumaré, dans le cadre des consultations engagées par le président sénégalais avec d’anciens Premiers ministres.

À sa sortie d’audience, Abdoul Mbaye a salué une initiative qu’il juge nécessaire dans le contexte actuel du pays. « Sincèrement, le Sénégal en a besoin », a-t-il déclaré sur lesoleil.sn, estimant que le dialogue entre responsables politiques et anciens dirigeants peut contribuer à renforcer la stabilité nationale.

L’ancien chef du gouvernement a indiqué avoir échangé avec le président sur cinq grandes questions : l’économie, les finances publiques, le budget, la sécurité régionale (notamment la situation au Mali) ainsi que les réformes politiques.

Sur ce dernier point, il affirme avoir insisté sur la nécessité de respecter les engagements pris durant l’opposition, en particulier ceux liés à la réforme du système politique et du Code électoral.

Bien qu’ayant quitté la vie politique depuis un an, Abdoul Mbaye dit observer avec satisfaction la volonté affichée par le président Diomaye Faye de consolider la démocratie sénégalaise. Selon lui, cette dynamique d’apaisement est essentielle pour restaurer la confiance, réduire les tensions politiques et créer un environnement favorable à la relance économique.

Ancien banquier devenu homme politique, Abdoul Mbaye a dirigé le premier gouvernement de l’ère Macky Sall entre avril 2012 et septembre 2013. Il avait ensuite fondé son parti, l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), en 2016, avant de se retirer définitivement de la scène politique en 2025.