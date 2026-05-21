Dialogue national : Cheikh Hadjibou Soumaré inaugure les audiences au Palais

Le nouveau format du dialogue national, voulu plus restreint et direct par le président Bassirou Diomaye Faye, a été lancé ce jeudi matin au Palais de la République. Comme annoncé en Conseil des ministres, les premières consultations ont été consacrées aux anciens Premiers ministres.

Le chef de l’État a ainsi reçu en ouverture Cheikh Hadjibou Soumaré, ancien chef du gouvernement sous Abdoulaye Wade (2007-2009) et ancien président de la Commission de l’UEMOA (2011-2016). Arrivé vers 9 heures, il s’est entretenu avec le président pendant près de quarante minutes. À l’issue de la rencontre, M. Soumaré a choisi de ne pas faire de déclaration publique, selon Le Soleil.

Cette édition du dialogue national se déroule dans un calendrier particulier, marqué par la proximité de la Pentecôte et de la Tabaski autour de la date symbolique du 28 mai. Pour cette raison, le président Diomaye Faye a opté pour un format en tête-à-tête, privilégiant des échanges individualisés avec les personnalités invitées. D’autres anciens Premiers ministres étaient attendus au Palais tout au long de la journée.