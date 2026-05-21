Finances, sécurité, réformes : les priorités d’Amadou Ba face à Diomaye

Reçu ce jeudi au Palais de la République dans le cadre des audiences du Dialogue national, l’ancien Premier ministre Amadou Ba a livré une analyse nourrie de son expérience à la tête de plusieurs ministères, notamment celui des Finances.

Il a rappelé au président Bassirou Diomaye Faye qu’au cours de ses six années à la tête du ministère des Finances, le Sénégal avait réussi à gérer son économie sans recourir aux financements du Fonds monétaire international. « Le pays est resté douze ans sans programme assorti de décaissements », a-t-il souligné, précisant que cette période n’avait pas entamé la crédibilité du Sénégal auprès de ses partenaires.

Toutefois, Amadou Ba reconnaît que le contexte actuel diffère profondément de celui de l’époque. Selon lui, les dégradations successives des notations financières du pays rendent les emprunts plus coûteux et réduisent les marges de manœuvre de l’État. Il estime donc indispensable de trouver un compromis avec les partenaires internationaux afin de sécuriser les ressources nécessaires au financement et aux investissements.

Les discussions avec le chef de l’État ont également porté sur la situation politique et les réformes en cours. L’ancien Premier ministre a plaidé pour des concertations plus larges, notamment sur les questions électorales, suggérant de prolonger les délais de dix à quinze jours afin de favoriser des consensus solides. « Le pays a besoin de dialogue et de compromis », a-t-il insisté, affirmant que sa proposition relevait de l’intérêt général et non d’une logique partisane.

Sur le plan sécuritaire, Amadou Ba a alerté sur les mutations régionales et les risques qu’elles peuvent représenter pour le Sénégal, appelant à un soutien accru aux populations et aux forces de défense et de sécurité.

Enfin, il a tenu à préciser que, bien qu’appartenant à l’opposition, certaines questions dépassent les clivages politiques. « Je reste dans l’opposition, mais il faut travailler de manière apaisée dans l’intérêt du pays », a-t-il conclu, saluant l’initiative du Dialogue national qu’il juge essentielle pour renforcer la stabilité et restaurer la confiance.