Traite de personnes et proxénétisme : une femme arrêtée à Kolda

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kolda a procédé, le 19 mai 2026 aux environs de 16 heures, à l’interpellation d’une femme prénommée Abigaïl pour traite de personnes, exploitation sexuelle, charlatanisme et proxénétisme. L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement opérationnel exploité par les services de police.

La victime a affirmé que la mise en cause avait organisé son voyage du Nigeria vers le Sénégal, en contrepartie d’une dette de 2 500 000 FCFA qu’elle devait rembourser par la prostitution. Même après avoir soldé cette somme, la victime a continué à subir des menaces et intimidations, Abigaïl lui réclamant un reliquat de 500 000 FCFA et recourant à des pratiques mystiques pour la contraindre. Face à cette pression, la victime a décidé de dénoncer les faits à la police.

Une équipe de la Brigade de Recherches a été dépêchée et a interpellé la suspecte. Lors de son interrogatoire, elle a reconnu avoir financé le voyage de la victime et exigé qu’elle se prostitue pour rembourser la dette. Elle a également admis avoir eu recours à des menaces pour obtenir le paiement des 500 000 FCFA supplémentaires. La mise en cause a été placée en garde à vue et l’enquête se poursuit.