Vol de bétail : un individu interpellé à Nioro

Le Commissariat Urbain de Nioro a procédé à l’interpellation d’un individu impliqué dans un vol de bétail commis de nuit.

L’affaire a débuté le 4 mai 2026, à la suite d’une plainte déposée pour le vol de huit chèvres. L’exploitation d’un renseignement opérationnel a révélé que, le dimanche 18 mai, le suspect, activement recherché par les services de police, tentait de vendre du bétail au foirail de Keur Ayib.

Grâce à l’appui du Commissariat Spécial de Keur Ayib, le mis en cause a été rapidement interpellé, puis pris en charge par les éléments de la Brigade de Recherches de Nioro.

Lors de son interrogatoire, le suspect a nié être l’auteur du vol, affirmant qu’un tiers l’avait chargé de vendre les animaux. Selon ses dires, il n’aurait découvert la provenance frauduleuse du cheptel qu’au moment de l’intervention initiale de la Brigade de Recherches, ce qui l’aurait poussé à abandonner les bêtes sur place avant de prendre la fuite.

Pensant l’affaire oubliée, il avait repris ses activités de commerce de bétail en toute tranquillité, jusqu’à sa capture surprise le 18 mai. Sur les huit chèvres dérobées, quatre ont pu être récupérées et restituées à leur propriétaire.