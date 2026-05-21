Tabaski 2026 : le Haut-commandement de la Gendarmerie soutient les familles

En prélude à la fête de la Tabaski 2026, le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le Général de division Martin FAYE, a effectué le mardi 19 mai une visite au site de distribution de moutons installé à la caserne Général Waly Faye de Mbao.

Cette initiative, portée par la Mutuelle de la Gendarmerie, s’inscrit dans une tradition de solidarité visant à alléger les charges des familles des Forces de Défense et de Sécurité, mais aussi celles des populations civiles, grâce à la mise à disposition de moutons à des prix accessibles. Le paiement peut s’effectuer au comptant ou par prélèvement sur salaire pour les souscripteurs disposant d’un bulletin de solde.

Face à la forte demande enregistrée cette année, le Général Martin FAYE a salué l’engagement remarquable du personnel déployé sur le terrain. L’innovation majeure de cette édition réside dans l’introduction de l’outil informatique pour faciliter le processus de distribution.

Avant de clore sa visite, le Haut-commandant a procédé à une remise symbolique de moutons à quelques bénéficiaires et leur a adressé ses vœux d’une excellente fête de Tabaski.