Sortie de la 49ème promotion : 2494 nouveaux agents de Police prêts à servir

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba CISSÉ, a présidé ce mardi 19 mai 2026 la cérémonie de sortie de la 49ème promotion des élèves agents de Police de la Direction de la Formation. L’événement s’est tenu à l’École des sous-officiers de Police Colonel Cheikh Tidiane DIOUF.

Dans son allocution, le Ministre a rappelé aux récipiendaires leur rôle essentiel en tant que premiers remparts contre l’insécurité et le désordre public. Il les a invités à s’inspirer du parcours des grandes figures de la Police nationale.

Le Commandant de l’école, le Commissaire de police Aboubakrine Sadikh NDIAYE, a exhorté les nouveaux agents à faire preuve de dévouement et à honorer dignement leur serment.

Cette 49ème promotion compte 2 494 fonctionnaires de police, dont 333 femmes, et a pour parrain le Commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite, Baba YARADOU. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’Inspecteur Général de Police Mame Seydou NDOUR, Directeur Général de la Police nationale.