La « Diomaye Formula »… gouverner par le consensus

Le Palais de la République a été le théâtre, ce jeudi 21 mai 2026, d’une séquence politique d’une haute portée symbolique et institutionnelle. Fidèle aux engagements d’écoute et de concertation qu’il a érigés en méthode depuis sa prestation de serment le 2 avril 2024, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a officiellement lancé le premier cycle des consultations prévues dans le cadre de la Journée nationale du dialogue. Pour inaugurer ce rendez-vous désormais annuel de l’agenda républicain, le chef de l’État a choisi de s’entretenir de manière exclusive avec les personnalités ayant exercé la charge de Premier ministre, consacrant ainsi la primauté de l’expérience d’État sur les clivages partisans.

Cette démarche inédite dessine ce que les observateurs qualifient déjà de « Diomaye Formula » (la formule Diomaye) : une doctrine de gouvernance qui postule que la solidité des institutions et la cohésion nationale se construisent par-delà les divergences politiques. En réunissant la mémoire vivante de la Primature, le président de la République instaure une grammaire politique axée sur le consensus et l’apaisement. Cette formule repose sur la conviction profonde que le passage à la tête d’un gouvernement confère une expertise et une lucidité qui n’appartiennent plus à une chapelle politique, mais constituent un patrimoine national précieux dont l’État doit s’enrichir pour faire face aux crises.

La matinée a ainsi vu défiler des figures majeures de l’histoire politique récente du Sénégal. Le chef de l’État a successivement reçu Cheikh Hadjibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Mme Aminata Touré et Amadou Ba. Menés dans un climat empreint de sérénité et de respect mutuel, les échanges ont embrassé les problématiques les plus aiguës du moment : la trajectoire économique nationale, la gestion rigoureuse des finances publiques, la sécurité sous-régionale – particulièrement la situation complexe au Mali – ainsi que la mise en œuvre des réformes politiques attendues par les citoyens.

À sa sortie d’audience, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, retiré de la vie politique depuis un an, a chaleureusement salué cette initiative en affirmant que « le Sénégal en avait besoin ». L’ancien banquier a indiqué avoir insisté auprès du président Faye sur l’importance cruciale de respecter les engagements pris lorsqu’il était dans l’opposition, notamment en ce qui concerne la refonte du système politique et du Code électoral. Pour lui, cette dynamique d’apaisement est la condition *sine qua non* pour restaurer la confiance des acteurs et créer un environnement propice à la relance économique.

De son côté, Amadou Ba, ancien chef du gouvernement et figure de proue de l’opposition actuelle, a apporté une analyse technique nourrie de sa longue expérience au ministère des Finances. Tout en rappelant que le Sénégal avait su, par le passé, gérer son économie sans dépendre des décaissements du Fonds monétaire international (FMI), il a alerté sur le fait que les dégradations successives des notations financières du pays renchérissaient aujourd’hui le coût du crédit. Plaidant pour un dialogue élargi sur les questions électorales, il a résumé l’esprit de sa participation : « Je reste dans l’opposition, mais il faut travailler de manière apaisée dans l’intérêt du pays ».

Aminata Touré a, quant à elle, inscrit cette rencontre dans la longue tradition de concertation qui caractérise la culture sénégalaise. Qualifiant le dialogue de « capital essentiel de gouvernance », l’ancienne Garde des Sceaux a exhorté l’ensemble des forces vives de la nation à s’inscrire durablement dans cette démarche. Pour elle, la « Formule Diomaye » permet de pérenniser ce patrimoine culturel du consensus, indispensable pour naviguer au cœur d’un contexte international et géopolitique de plus en plus exigeant et mouvant.

L’après-midi a prolongé cette dynamique républicaine avec les audiences accordées à deux autres figures de l’État : Mamadou Lamine Loum et Sidiki Kaba. À travers ces consultations continues, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de placer l’écoute en amont de la prise de décision. Cette méthode, appliquée avec la rigueur qu’impose la charge présidentielle, vise à stabiliser l’architecture institutionnelle du Sénégal en s’appuyant sur la sagesse collective de ceux qui ont eu, à un moment de leur vie, la responsabilité des affaires publiques.

Toutefois, l’éclat de cette journée de convergence républicaine a été marqué par une absence particulièrement remarquée : celle d’Idrissa Seck, ancien Premier ministre sous la présidence d’Abdoulaye Wade et figure majeure de la scène politique nationale. Bien que la présidence ait réaffirmé son intention de poursuivre la séquence dans les jours à venir avec d’autres voix de la Nation, ce rendez-vous manqué n’a pas manqué de susciter les interrogations des observateurs sur les positionnements futurs au sein de l’échiquier politique.

Ce premier round de consultations de la Journée nationale du dialogue pose les jalons d’un nouveau contrat républicain. En élevant la concertation au rang de principe cardinal de son mandat, le président Diomaye Faye s’efforce de démontrer que l’État et ses équilibres demeurent un bien commun supérieur aux contingences partisanes. Le Sénégal réaffirme ainsi sa maturité démocratique, honorant ceux qui l’ont servi pour mieux consolider son avenir.

La rédaction de Xibaaru