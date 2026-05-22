Fin des missions abusives : Sonko recadre les directeurs généraux

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un durcissement immédiat des règles encadrant les déplacements des directeurs généraux et responsables publics. Devant les députés, lors de la séance de questions d’actualité du vendredi 22 mai 2026, il a dénoncé un train de vie de l’État jugé excessif dans un contexte économique tendu.

Le chef du Gouvernement a révélé avoir déjà limité les voyages des ministres : « J’ai bloqué les déplacements des membres du cabinet depuis un certain temps », a-t-il affirmé. Mais il a pointé du doigt les dérives persistantes dans certaines directions générales et agences publiques.

Sonko a critiqué des séjours répétés à l’étranger, qu’il considère comme injustifiés au regard des priorités nationales. Il a cité des exemples précis : « Sur trois mois, certains directeurs généraux ont passé 33 jours hors du pays ; d’autres 15 ou 20 jours », a-t-il détaillé devant des parlementaires attentifs.

Face à ces abus, il a annoncé une nouvelle mesure de contrôle : désormais, tout déplacement de directeur général devra être soumis à son approbation préalable. « J’ai demandé que les voyages des DG soient désormais soumis à mon appréciation », a-t-il martelé.

Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de réduire drastiquement les charges de fonctionnement de l’État. Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité pour les gestionnaires de crédits et responsables d’agences de faire preuve de sobriété et d’exemplarité dans l’utilisation des ressources publiques. Selon lui, la rigueur budgétaire est indispensable pour préserver les finances nationales dans un contexte de forte pression économique.