Menaces sécuritaires : Le Sénégal défend sa stratégie de défense à l’Assemblée

Devant les députés, ce vendredi 22 mai 2026, le gouvernement sénégalais a réaffirmé sa détermination à empêcher toute extension de l’instabilité sahélienne vers le territoire national. À la fois par la voie diplomatique et par un renforcement sécuritaire aux frontières, les autorités entendent contenir les risques liés à la dégradation de la situation au Mali et dans la sous-région.

Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a rappelé que la crise malienne représente un défi majeur pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Sans entrer dans les détails des discussions en cours, il a insisté sur l’importance de maintenir un dialogue permanent avec Bamako. « La stabilité du Mali est une condition essentielle de notre survie sociale », a-t-il souligné, mettant en avant la solidarité historique entre les deux pays. Dakar poursuit également un plaidoyer auprès des partenaires internationaux afin d’éviter l’isolement du Mali et de garantir la continuité des soutiens extérieurs.

Sur le plan militaire, le ministre des Forces armées, Birame Diop, a assuré que des dispositifs dissuasifs sont déployés dans les zones sensibles. Les forces de défense et de sécurité travaillent dans une logique d’anticipation pour prévenir toute incursion terroriste. Il a par ailleurs appelé les populations frontalières à renforcer leur collaboration avec les unités présentes, rappelant que le renseignement humain reste un outil essentiel face aux menaces asymétriques.

Le Sénégal mise enfin sur la coopération régionale et internationale. Des commissions mixtes avec le Mali assurent le partage d’informations et le suivi des flux transfrontaliers, tandis que des partenariats militaires visent à préserver le pays comme un « îlot de paix » dans un environnement régional instable.