Transports : Yankhoba Diémé détaille les réformes en cours

Lors de la séance de questions d’actualité au gouvernement, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a présenté les grands chantiers engagés pour moderniser le système de transport au Sénégal.

À l’approche de la Tabaski, il a assuré que des dispositifs spéciaux sont prévus pour absorber l’afflux massif de voyageurs. « Nous faisons en sorte de gérer les flux importants à l’intérieur du pays », a-t-il expliqué, évoquant une opération dédiée à cette période sensible.

Le ministre a par ailleurs mis en avant le programme de renouvellement du parc automobile, fruit des États généraux des transports publics. Ces concertations ont débouché sur 25 recommandations, validées à 96 % par les participants, qui servent désormais de feuille de route pour les réformes.

La sécurité routière figure parmi les priorités. Un nouveau Code de la route est en préparation et devrait bientôt être soumis au Conseil des ministres. Il introduira la vidéo-verbalisation et une révision des amendes, actuellement fixées entre 5.000 et 20.000 Fcfa.

Concernant le ferroviaire, Yankhoba Diémé a évoqué les ajustements techniques en cours sur le Train Express Régional (TER) et le Bus Rapid Transit (BRT). En lien avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, des solutions adaptées aux besoins de mobilité sont recherchées. Pour le TER, une phase pilote est prévue afin de réduire les perturbations, avec une augmentation du nombre de rames et des corrections sur les rails avant l’ouverture de la deuxième phase reliant Diamniadio à l’Aéroport international Blaise Diagne.