Dialogue national : L’ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo reçu par Diomaye

À l’occasion de la Journée nationale du dialogue, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce matin au Palais de la République deux figures de l’économie sénégalaise : Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, tous deux anciens ministres des Finances.

Les échanges ont porté sur la situation financière du pays dans un contexte international exigeant. Amadou Kane, fort de son expérience dans le secteur bancaire, a partagé ses réflexions sur les leviers que le Sénégal pourrait activer pour relever les défis actuels. Abdoulaye Daouda Diallo, quant à lui, a insisté sur l’importance des relations avec les institutions financières internationales et leur rôle dans l’équilibre économique mondial.

Les deux personnalités ont salué l’initiative présidentielle et livré leurs analyses dans un esprit de responsabilité nationale. À l’issue de l’audience, ils ont exprimé leur confiance dans la capacité du Sénégal à surmonter les difficultés, appelant à une mobilisation collective des forces vives du pays.