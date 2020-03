L’épidémie de Coronavirus continue de faire des ravages partout dans le monde. Le Sénégal touché par le Covid-19 enregistre un bilan assez satisfaisant avec seulement 4 cas positif. Interpellé sur la question, par « Le Quotidien », le ministre de la Microfinance estime que notre pays avait pris les devants.

« La population doit accueillir cela avec sérénité. C’est en adoptant cette attitude qu’on peut avoir la meilleure solution. Le Sénégal, à l’instar de tous les Etats, s’était préparé à faire face à cette épidémie. Justement, on avait des compatriotes à Wuhan. Comme on était en contact direct avec ces étudiants-là, psychologiquement on s’y était préparé au niveau des frontières terrestres et maritimes. Maintenant que l’épidémie du coronavirus est entrée au Sénégal, il faut renforcer le dispositif qui était déjà mis en place. Cela a été fait lors du Conseil présidentiel convoqué d’urgence. Nous avons connu dans le passé des pandémies et à chaque fois nous avons pu faire face. », déclare Zahra Iyane Thiam.