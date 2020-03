Zahra Iyane Thiam tacle Khalifa Sall et Karim Wade…

Dans un entretien accordé au journal « Le Quotidien », le ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam s’offusque que les cas Khalifa Sall et Karim Wade soient posé au sein du dialogue politique.

« Je ne pense pas qu’il faut régler les choses ainsi. Tous les Sénégalais sont égaux en droit. Pourquoi devrait-on, au nom de cette décrispation, amnistier certains et pas d’autres ? Cela se fera au nom de quoi ? Il faut respecter le principe d’égalité. Pour garantir la démocratie et son dynamisme, il faut respecter notre réglementation et ne pas trouver des voies détournées pour régler des situations politiques. On est là en train de vouloir trouver à une question judiciaire une finalité politique. Je ne vois aucune décrispation si ce n’est une partie qui a un désir qu’il veut coûte que coûte exercer. » s’offusque la responsable Apériste.