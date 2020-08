Ziguinchor : 3000 moutons invendus toujours dans les foirails

3000 têtes, c’est le nombre de moutons invendus lors de la fête de tabaski. L’information a été donné par l’inspecteur régional de l’Elevage qui faisant le point sur la situation des petits ruminants au niveau du foirail d’Alwar tire un bilan satisfesant pour l’opération tabaski 2020. Il a rappelé que la région de Ziguinchor avait cette année un besoin de 23 mille moutons contre 22000 pour l’année 2019 soit une augmentation de 1000 têtes.

« Pour un besoin de 23000 moutons, la région de ziguinchor s’est retrouvée finalement avec plus 24000 moutons soit un excédant de plus de 1000 moutons » à informé le régional de l’élevage. Une situation qui a profité aux populations et aux promoteurs de la région. Ces derniers se sont félicités du bon déroulement de l’opération et surtout du chiffre d’affaire qui a dépassé leurs attentes surtout en cette période de pandémie où le pouvoir d’achat est en berne.

Plusieurs promoteurs ont écoulé leur stock bien avant le jour de la Tabaski. Et devant le constat de voir les populations continuer encore à venir s’approvisionner en moutons au lendemain de la Tabaski, Dr Evariste Bassène a laissé entendre que Ziguinchor, qui pour l’heure est un marché de consommation, pourrait à l’avenir devenir une région productrice compte tenu des potentiels très élevés en termes d’élevage.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG