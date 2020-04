Ziguinchor COVID 19 : jogging et footing pour lutter contre le virus

Sur les 128 cas confirmés de covid-19 sous traitement, Ziguinchor ne compte qu’un seul cas dont l’état de santé est stable.

C’est donc dire que la région a remporté le combat contre la pandémie de COVID 19 même si la guerre reste en loin d’être gagné.

Depuis plus de trois semaines aucun cas de coronavirus n’a été enregistré sur l’ensemble de la circonscription régionale. Un résultat obtenu grâce l’engagement des autorités administratives et sanitaires de la région qui, très tôt ont pris des mesures drastiques de prévention auxquelles ont adhéré toutes les forces vives de la région et la population dans son ensemble qui s’est conformée aux mesures barrières préconisées.

Cependant, tous les efforts consentis jusque-là risquent d’être vains si l’on n’y prend pas garde.

En effet, en cette période d’état d’urgence assorti de couvre-feu où tous les rassemblements sont interdits sur l’ensemble du territoire national, d’autres formes de regroupements comme le footing et jogging en masse sont de plus en plus pratiqués. Tous les soirs ils sont des centaines de jeunes dès fois accompagnés de parents à envahir les artères de la ville principalement les sorties de Colobane, Lyndiane, kandialang… pour des séances de jogging et footing. Un autre type de rassemblement qui expose les populations à une éventuelle contamination. Au moment où des cas de contamination communautaires sont de plus en enregistrés dans certaines parties du pays, ce rassemblement qui ne dit pas son nom peut constituer un canal de propagation du COVID 19 comme l’ont signalé certaines autorités sanitaires.

Saisi sur la situation lors d’un entretien qu’il nous a accordé, le Gouverneur de région a invité les populations à l’arrêt immédiat de toute forme de rassemblement et de regroupement et cela quelques soit les acteurs et les raisons. D’ailleurs il a promis de saisir si de besoin, les services de l’ordre pour veiller à ce que de telles pratiques ne se reproduisent point dans la région.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG