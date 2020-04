Ziguinchor COVID 19 : un nouveau cas contact testé positif à Diouloulou

La région de Ziguinchor vient d’enregistrer un nouveau cas positif de Coronavirus. Le patient un habitant de Diouloulou serait un cas contact du maçon qui habiterait avec le cas issu de la transmission communautaire répertoriés à Diabir qui malheureusement a perdu la vie.

Selon les informations reçues le patient a été acheminé après-midi à l’hôpital régional de Ziguinchor plus précisément au centre de traitement et de prise en charge des malades du COVID 19.

Contrairement à l’information véhiculée hier par certains médias, le département de Bignona vient ainsi d’enregistrer son premier cas positif de Coronavirus. Les deux cas positifs dont la région a enregistré hier sont tous de Ziguinchor plus précisément du quartier de Diabir même si le second s’était rendu à Diouloulou dans le cadre de son travail.

A ce jour, la région a enregistré au total 15 cas Positifs dont 3 guéris, 1 décès et 11 cas sous traitement. Et parmi ces 15 cas positifs 1 est du département de Bignona, 1 du département d’Oussouye et les 14 cas restants sont de Ziguinchor plus précisément des quartiers de Lyndiane et de Diabir.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG