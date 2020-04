Force Covid-19 : L’Armée participe à hauteur de 20 millions

Les forces armées sénégalaises ne sont pas en reste dans le combat contre le Coronavirus. En plus d’une présence accrue sur le terrain pour faire respecter l’état d’urgence et le couvre-feu, l’armée a aussi tenue à participer financièrement à l’effort de guerre. En effet, une enveloppe de 20 millions de francs cfa a été remise ce mardi 21 Avril au ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba.

