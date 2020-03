Ziguinchor : Déguerpissement à la gare routière.

Comme annoncé il y a de cela quelques semaines par le député maire Abdoulaye Baldé, la commune de Ziguinchor a entrepris une opération de désencombrement de la ville.

Ce mardi, une équipe de la mairie armée d’engins a effectué une descente à la gare routière pour une opération de désencombrement. Les commerçants et autres occupants de la gare routière qui ont installé d’une manière anarchique et illégale des cantines et tables ont été tous déguerpi. Une opération qui s’inscrit en droite ligne avec les vœux du chef de l’État qui prône pour la propreté et le désengorgement de toutes les villes du Sénégal.

Les travaux de déguerpissement se sont déroulés sous la supervision du préfet accompagné du commandant de la gendarmerie, du premier adjoint au Maire, du président de la Gare routière de Ziguinchor…

Après la gare routière d’autres sites et artères de la ville connaîtront également le même sort. Il est opportun de souligner que toutes les personnes concernées par le déguerpissement ont tous reçu une sommation depuis environ 12 mois. Ce qui explique le fait qu’aucune opposition ni résistance n’a été noté durant toute l’opération.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG