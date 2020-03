KOLDA : Un cas suspect de coronavirus chez un touriste français enregistré

Un touriste français venu à Kolda depuis le 03 mars dernier a présenté quelques signes douteuses, liés a la maladie du coronavirus. La révélation est du médecin chef de la région médicale. Docteur Yaya Baldé précise qu’il s’agit d’un cas suspect enregistré ce matin dans un hôtel de la place. Informé de ce cas par le système de surveillance communautaire, le médecin chef a tenu à informer au gouverneur. Ainsi toute l’équipe d’investigation y compris le médecin chef du district sanitaire et autres étaient sur les lieux pour en savoir plus. Après constat de quelques signes présentés par ce touriste français, il a été décidé de faire des prélèvements qui sont immédiatement envoyé a l’Institut Pasteur à Dakar par ambulance pour déterminer le résultat exact et final. Pour l’heure, le touriste est placé en quarantaine dans sa chambre d’hôtel. Toutes les personnes qui ont eu contact avec lui ont fait l’objet de vérification de la température qui d’ailleurs n’était pas inquiétante. Docteur Yaya Baldé signale que le résultat final sera connu dans 48 heures. Un appel à la vigilance et au respect des règles d’hygiène est lancé.

ELHADJI MAEL COLY