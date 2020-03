Les tentatives machiavéliques contre Amadou Ba sont vaines

Étrange guerre larvée ou ouverte menée depuis quelques temps par des responsables du camp présidentiel, en particulier de l’APR contre l’actuel ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Amadou Ba. Il est établi que le véritable mobile des attaques et sorties acerbes de ces pourfendeurs, est que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et Coordonnateur en chef de l’APR des Parcelles assainies, aurait un agenda caché. Précisément qu’il lorgnerait pour eux, le fauteuil du président Macky Sall, qu’il voudrait supplanter dès 2024. Ne sont-ils pas en fait en train de scier la branche sur laquelle repose l’un des piliers essentiels et fondements du parti présidentiel ?

« Toutes les accusations saugrenues et des faussetés lui sont collées à la peau. Ils ont fini de dire qu’il est en train de démanteler les fondements de l’APR, qu’il crée au sein du parti présidentiel des structures parallèles, pour mieux ainsi le fragiliser, qu’il soutient même des forces de l’opposition. Autant ainsi de contre- vérités, de la part de ces soi- disant responsables apéristes qui veulent plaire au mentor et continuent de courir derrière des promotions et des privilèges non mérités. Ces responsables impopulaires, sans base politique véritable, se comportent en « voleurs qui crient au voleur ». C’est certainement eux ou leurs commanditaires qui sont en train de se positionner pour la prochaine présidentielle. Leurs actes qu’ils posent concourent aussi à fragiliser le parti et le camp présidentiel. Mais nous savons que Amadou Ba ne va pas les suivre sur ce terrain. Les accointances entre Amadou Ba et l’opposition qu’ils évoquent sont sans fondement et sans justification plausible. Conscients de l’échec de leur manigance, leur dernière trouvaille est une conspiration au sein de l’APR des Parcelles assainies, pour déclarer, avec toute honte bue, l’exclusion de Amadou Ba ». Ainsi ont révélé des militants et responsables tirés à la volée, à la base et au niveau de la direction nationale de l’APR.

Ils ont fait remarquer » Ces détracteurs perdent leur temps.Leur tentative machiavélique contre Amadou Ba seront vaines. Amadou Ba, fonctionnaire émérite et grand commis de l’Etat ayant fait ses preuves palpables au niveau de l’administration étatique et du gouvernement a été chuté en politique, pour densifier la force de frappe du président Macky Sall dans la banlieue dakaroise, précisément aux Parcelles Assainies. Depuis 2014, grâce à son courage, son engagement, ses sacrifices personnels consentis, le parti présidentiel s’est bonifié, s’est massifié et ses victoires au dernier référendum et à la présidentielle de 2019 portent son empreinte indélébile. Il ne boxe pas dans la même catégorie que ses pourfendeurs. Il les dérange, parce qu’ils voient en lui un géant qui pourrait leur porter ombrage dans le futur, le moment où le président Macky Sall aura terminé son bail avec le peuple sénégalais ».

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et coordonnateur de l’APR des Parcelles assainies Amadou Ba a fini lui- même, lors de son passage à l’Assemblée nationale, d’asséner le coup de massue à ses détracteurs confondus dans leurs petits souliers. Ce qui est important à retenir, c’est que le président Macky Sall m’a fait confiance. Il m’a demandé de faire de la politique. Il n’y a vraiment pas de préoccupation. Maintenant, dans tout parti, il peut y avoir des frustrations, ça et là, justifiées ou pas. Nous tenterons d’apporter des éléments de solution à tout cela. Mon ambition, c’est de travailler en toute loyauté auprès du chef de l’Etat. Je fais tout mon possible pour que cette loyauté ne soit pas prise à défaut ». C’était lundi dernier, devant les parlementaires, qui n’ont pas manqué d’ovationner « un homme au sens élevé de la responsabilité ».