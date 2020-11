Ziguinchor : Démonstration de force par l’union centriste sénégalaise

Chants. Banderoles. Slogans et bannières. Les militants et sympathisants de l’union centriste sénégalaise, jeunes, femmes et personnes âgées se sont mobilisés ce week-end pour prendre part à l’assemblée générale de la section communale du parti d’Abdoulaye Baldé. Une assemblée qui a fini par se transformer en méga meeting.

Le centre culturel de Ziguinchor qui a abrité la rencontre a été très étroit pour contenir les centaines de participants. Tous vêtus de tee-shirts frappés du nom de leurs mouvements et de l’image du président de l’UCS, ils sont venus de toute la commune et des villages environnant pour témoigner leur sympathie, engagement et attachement à leurs mentors, le Docteur Abdoulaye Baldé.

Le premier magistrat de la ville Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, encerclé par une chaîne humaine a traduit toute sa satisfaction à l’endroit de ses inconditionnels. « Je voudrais vous dire que je suis très satisfait car j’ai retrouvé des visages qui m’accompagnaient pendant les campagnes électorales victorieuses. Ce qui montre que le parti est fort, le parti est débout..» s’est-il réjoui.

En ce qui concerne ses relations avec le chef de l’état Macky Sall, le maire de Ziguinchor a informé « j’étais reçu ces derniers jours par le président Macky Sall. Je ne peux pas vous dire le contenu de notre entretien mais sachez que j’ai toute la confiance du président Macky Sall ». Par ricochets, Abdoulaye Baldé s’est félicité des retrouvailles entre Macky et Idrissa Seck. « Je voudrais saluer sa vision de continuer à élargir la famille de la majorité présidentielle, faisant venir notre grand-frère Idrissa Seck, mais aussi d’autres », a-t-il déclaré.

En réponse à ceux qui pensent qu’il devrait rompre son compagnonnage avec Macky Sall, Abdoulaye Baldé a répondu « pour ceux qui pensent que je dois quitter Macky Sall parce que je ne suis entré dans son gouvernement qu’ils sachent que je suis pas demandeur. Je ne regrette pas de l’avoir accompagné car je l’ai faite l’intérêt du pays… » a martelé le président de la commission énergie et ressources minérales de l’assemblée nationale.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIGUINCHOR