Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a effectué un déplacement ce Lundi dans la région Sud du pays. Une tournée au cours de laquelle il s’est rendu tour à tour à Affiniam, à Tendouck, à Adéane et Djibélor, des localités situées dans les départements de Bignona et Ziguinchor.

A Affignam, le MER a procédé à la réception provisoire du barrage anti-sel. Cette infrastructure au arrêt depuis près de 30 ans, sera bientôt fonctionnelle. Réhabilitée grâce à la coopération sino-sénégalaise à hauteur de 6 milliards de francs CFA, ce barrage permettra de récupérer plus 11,480 hectares de vallées. Pour le ministre Moussa Baldé « c’est une vieille doléance des populations du Sud qui vient ainsi d’être réalisé par le président de la république Macky Sall qui viendra personnellement pour son inauguration ».

« Ce barrage permettra d’atteindre l’autosuffisance en riz » c’est du moins la conviction du maire de la commune de Tendouck qui, au nom de sa population a transmis ses vives remerciements au chef de l’état.

Juste après Affiniam, Moussa Baldé a foulé les rizières du village de Tendouck où les populations regroupées autours de coopératives ont répondu massivement à l’appel du chef de l’état pour le retour vers la terre. Elles ont emblavé 50 hectares sur une vallée abandonnée depuis 1998.

Après Affiniam et Tendouck dans le département de Bignona, Moussa Baldé et l’ensemble des services techniques de son département se sont rendus tour à tour à Adéane et à Djibélor dans le département de Ziguinchor. A Adéane le MER s’est félicité de l’engagement des femmes de la localité qui ont délaissé le commerce pour s’activer dans la riziculture. A Djibélor Moussa Baldé s’est réjoui des progrès notée dans la production de semences à l’ISRA.

Au terme de sa tournée, le ministre Moussa Baldé s’est dit satisfait du bon comportement des cultures mais surtout de constater un retour massif des populations du Sud vers l’agriculture plus précisément dans la riziculture. Moussa Baldé promet dans le cadre du plan d’ajustement et d’accélération du PSE, la mécanisation et la modernisation de l’agriculture pour accroître le rendement enfin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire au Sénégal.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG