Ziguinchor : Les femmes de la commune de Niamone au front contre le covid-19

Le dicton dit : « ce que la femme veut, dieu le veut » est une réalité qui s’illustre parfaitement dans la commune de Niamone où la détermination et l’engagement des femmes à côté des autorités ont largement contribué à braquer la commune de la pandémie.

Les femmes de cette localité réuni au tour d’une fédération dénommée « El ombrè », conscientes de leur rôle plus qu’essentiel dans la société, viennent de s’illustrer de la plus belle manière dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Malgré l’impact de la pandémie de coronavirus entravant toutes les activités socio-économiques, ces bonnes dames ont consacré une partie de leurs maigres revenus à la croisade contre la covid-19.

En effet, pour accompagner la commune et le comité départemental de lutte contre les épidémies, les différents groupements féminins ont octroyé un important lot de produits estimé à des centaines de mille de nos francs. Ce don constitué de détergents, de gants, d’eau de javel, du savons et autres produits médicaux est destiné au poste de santé de la commune et permettra à l’équipe médicale de se prémunir contre le virus et surtout de continuer à prendre en charge convenablement les patients sans aucun risque de contamination.

L’honorable député Léopold Yankouba COLY, premier magistrat de la commune de Niamone, content de ce geste symbolique de haute portée a traduit toute sa satisfaction à l’endroit des femmes de sa commune. Une commune qui jusque là n’a enregistré aucun cas de covid-19. Ce qui selon le maire est le résultats des efforts conjugués de l’ensemble des acteurs à savoir le comité départemental et les populations.

Le sous préfet de l’arrondissement de Tenghori venu assisté à la remise, a adressé ses félicitations aux femmes pour cette belle actions. Ibrahima Diouf a renouvelé son engagement auprès des populations de son arrondissement dans toutes les actions relatives à la lutte contre la covid-19.

Pour leurs engagements et leurs soutiens, le sous préfet, Ibrahima Diouf et le maire Léopold Yankouba Coly ont mérité des remerciements et des félicitations de ma part des populations de la commune de Niamone.

DEMBO JUNIOR COLY XIBARRU ZIG