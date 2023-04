Ziguinchor : Les travailleurs de la mairie de Sonko en grève

Le torchon brûle entre les travailleurs municipaux de Ziguinchor et leur tutelle. En effet, ces agents municipaux dénoncent le non respect, par la mairie de Ziguinchor, des accords relatifs à la revalorisation salariale des agents fonctionnaires des collectivités territoriales conformément à la volonté de l’Etat et suivant les conclusions de la rencontre qui a regroupé les associations des maires, celle des présidents de département, les syndicats des travailleurs des collectivités locales et l’Etat.

Selon leur responsable Abib Goudiam, les collectivités territoriales de la région de ziguinchor traîne encore les pieds pour mettre en applications ces décisions. Ils ont alors tenu un sit-in ce Mercredi matin jusqu’à 11 heures. Ils comptent poursuivre leur plan d’action ce Jeudi 6 Avril avec une débrayage à partir de 10 heures. Ils promettent de corser la lutte tant que leur autorité municipale continue de faire du « dilatoire »

L.BADIANE pour Xibaaru