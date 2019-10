Ziguinchor perd un de ses valeureux fils, Samba Gackou n’est plus

Le réveil a été douloureux ce mercredi matin pour les ziguinchorois et les casamançais de manière générale à l’annonce du rappel à Dieu d’El Hadji Samba Gackou. Une grosse perte pour le Sénégal vu la dimension de l’homme qu’on surnomme l’ami de la jeunesse et des foyers religieux. En effet, toute sa vie, Samba Gackou a toujours été au service des populations. Le boss de la fondation sport et paix par ailleurs adjoint au Maire de la commune de Ziguinchor depuis 2009 est un militant infatigable du développement et de la paix. Il a été rappelé à Dieu dans la nuit de Mardi à Mercredi à Ziguinchor des suites d’une maladie et sera inhumé Jeudi après une cérémonie de prière prévue à la place de Gao de Ziguinchor.

L.BADIANE pour xibaaru.sn