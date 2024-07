Ziguinchor : Sonatel met plus de 600 millions pour la réhabilitation du lycée Djignabo

La vétusté des bâtiment du Lycée Djignabo, le plus grand et plus ancien de la région de Ziguinchor, était connue de tous et les appels de détresse se multipliaient pour sa rénovation. Comme si cela ne suffisait pas, lors des récents évènements politiques au Sénégal, l’établissement d’enseignement secondaire général a été saccagé rendant la situation plus difficile et les risques permanents.

Finalement, les SOS lancés ont été entendus et ont eu un écho favorable auprès de La SONATEL. En effet, la fondation de la boîte a agi en mettant de gros moyens pour réhabiliter totalement le lycée et un équipement complet a accompagné l’investissement. La fondation SONATEL vient, à travers ce gros investissement soulager toute une région, rendre sa dignité au Lycée Djignabo et participer à l’amélioration des performances de l’établissement. Pour cela, SONATEL a investi pas moins de six cent cinquante (650) millions de FCFA.

Mais la SONATEL ne se limite pas à cette œuvre sociale puisque d’autres investissements lourds sont en cours dans la région avec notamment l’arrivée de la fibre optique pour l’amélioration de l’accès à internet à haut débit qui va soulager les usagers notamment les entreprises qui peinent à se satisfaire des offres actuelles. La SONATEL veut ainsi contribuer au développement économique de la région car celui-ci est désormais lié à l’accès stable et permanente à internet.

L.Badiane pour Xibaaru