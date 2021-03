Zimbabwe : cette femme surprise en train d’allaiter un serpent

C’est une affaire qui laisse perplexe les habitants du village de Nenohwe, au Zimbabwe. Les habitants sont choqués après avoir fait une découverte ahurissante. Une femme a été surprise chez une amie en train d’allaiter un serpent géant. Elle ordonnait également au serpent de mettre fin aux jours d’autres habitants.

D’après l’information diffusée par The Manica Post du Zimbabwe, Gogo Savie Nenohwe a été surprise par une jeune fille de 12 ans alors qu’elle allaitait un gros serpent avec ses seins. Elle nourrissait le reptile tout en prononçant les noms d’autres villageois. L’animal de compagnie avait pour mission de faire du mal à ceux dont les noms sont prononcés. Elle posait l’acte considérée comme une sorcellerie, dans la demeure de son amie Gogo Ethel Sithole.

Suite aux faits narrés par la fillette, les deux amies Gogo Savie Nenohwe et Gogo Ethel Sithole ont été traduites devant un tribunal local du Zimbabwe pour sorcellerie.

« J’ai vu Gogo Nenohwe allaiter un très gros serpent autour duquel était attaché un tissu rouge et des perles. Après l’avoir allaité, elle a sorti une assiette de nourriture et a donné au serpent. Je n’ai pas vu ce qu’elle lui donnait à manger, mais je l’ai entendue appeler les noms de villageois et dire au serpent de s’occuper d’eux », a raconté le témoin de la scène au tribunal.