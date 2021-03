Cameroun : Des élèves arrêtés en plein partouze (vidéo)

Des élèves, de jeunes collégiens et lycéens sans doute viennent d’être interpellés par la Police pour une histoire de dépravation de mœurs.

Ils ont été arrêtés et accusés d’être dans un réseau où ils font des relations sexuelles à plusieurs. On parle généralement de partouze pour désigner cette pratique répandue. Visiblement, ces élèves ont des habits dans le sac pour se changer à part les tenues scolaires. Dans le lot de personnes arrêtées, on retrouve des gaillards, des jeunes qui doivent avoir au moins 27 ans. C’est triste pour la jeunesse africaine.