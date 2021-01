Incroyable ! une soirée 100% baise au Togo lancée sur les réseaux

« Nuit de la baise ». C’est le nom donné à cet évènement 100% baise en préparation à Lomé (Togo), selon des affiches qui circulent sur les réseaux sociaux.

Face à cet évènement prévu pour le 10 février 2021 et qui porte atteinte à la pudeur et souille la dignité humaine, Agbenyega Aboka, Maire de la Commune du golfe 5 sort de son silence et met en garde.

Dans un communiqué en date de ce mardi 26 janvier 2021, le Maire invite les organisateurs à y surseoir, au risque de se faire interpeler pour répondre devant les juridictions compétentes.

« Il saisit la même occasion pour mettre en garde, les promoteurs ou responsables des hôtels et autres lieux de loisirs contre la mise à disposition de leur cadre pour l’organisation d’un événement à caractère obscène. Tout contrevenant s’expose à la rigueur de la loi », précise le communiqué.

Par ailleurs, le Maire appelle les populations à la culture des valeurs cardinales de civisme, du patriotisme, de la citoyenneté et de responsabilité collective et individuelle.

Le communiqué

Source DoingBuzz