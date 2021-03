Cette femme devient milliardaire à 25 ans grâce à…l’agriculture

Une jeune femme kényane est arrivée à révolutionner le monde de l’agriculture. Grâce à cette dernière, la jeune dame de 25 ans est devenue milliardaire.

Tant qu’il y aura des hommes sur cette terre, il y aura toujours une demande pour la nourriture, et Nakku Justine a su bien saisir cette opportunité. La jeune femme a très tôt mis sur pied sa ferme sur six (06) acres de terre (environ 2,4 hectares). Nakku Justine produit beaucoup de produits agricoles et laitiers, aussi, la volaille, les carottes, le chou.

Elle vend ses produits aux gens qui ne peuvent pas se procurer les produits importés en raison du manque de fonds essentiellement. Par son dynamisme combiné avec le bon état d’esprit et le sens vif des affaires, elle arrive à gagner convenablement sa vie. A 25 ans, elle est devenue une multi millionnaire.