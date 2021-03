Un fou s’évade de l’hôpital et tue une femme

Un fou s’évade d’un hôpital psychiatrique de Marseille et tue une jeune femme de 33 ans avec un extincteur

Ce week-end, un patient de 36 ans s’est évadé d’un établissement psychiatrique de Marseille, dans les Bouches du Rhône.

Un avis de recherche a été diffusé dans les commissariats : « Attention : un patient psychiatrique s’est échappé. Il est potentiellement dangereux »

Dans sa fuite, le trentenaire a parcouru plus de 1000 km et s’est arrêté dimanche soir sur le parking de l’autoroute E19 à Ruisbroek, en Belgique, et a pris une chambre au Best Western pour la nuit.

Le lendemain matin, il a entendu des voix lui ordonnant de tuer la femme de chambre.

Le malade s’est baladé nu dans le couloir, s’est emparé d’un extincteur, est entré dans une chambre où une employée de 33 ans faisait le ménage.

Il a frappé à mort la jeune femme avec l’extincteur.

C’est un membre du personnel de l’hôtel qui a fait la macabre découverte. Le fou était toujours nu à côté de la victime et avait les poignets croisés, comme s’il était prêt à être arrêté.

« Je l’ai tuée, prends-moi maintenant, c’est bon » disait le fou. Le collègue a immédiatement appelé la police

À l’arrivée des forces de l’ordre, l’homme s’est rendu sans opposé de résistance car « sa mission était accomplie ». La victime travaillait dans cet hôtel depuis 5 ans.