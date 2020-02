Ziguinchor arbitre un atelier de consultations sur la CEDEAO

Sous l’égide du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, le bureau national de la CEDEAO tient à Ziguinchor un atelier consultations nationales en vue de l’élaboration de la vision post 2020 de la CEDEAO. Une rencontre qui réunit à l’instant, le gouvernement, l’assemblée nationale et les différentes couches socioprofessionnelles de la région. L’objectif général de ces consultations nationales est de créer un cadre de dialogue avec les populations. Une démarche qui consiste à recueillir leurs avis et observations relatives à la mise en œuvre des programmes de la CEDEAO au niveau national, pour consolider les acquis et corriger les inégalités dans le plan directeur de la vision post- 2020 de la CEDEAO.

Dans cette perspective, il s’agira d’élaborer un document de contribution du Sénégal à la formulation et la mise en œuvre de la vision post-2020 de la CEDEAO.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG