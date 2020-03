08 Mars aux PA : Les femmes de «And Défar Parcelles» rendent hommage à Tourado Sow…

La célébration de la Journée mondiale de la femme est prévue demain, 8 Mars. A l’instar des autres localités du Sénégal, la Commune des Parcelles Assainies est fin prête pour une bonne tenue de cet événement. Ainsi, les femmes du mouvement «And Défar Parcelles Assainies» comptent l’organiser en célébrant un illustre et digne fils de leur terroir, en l’occurrence M.Tourado Sow, par une grande journée de «Sargal» (hommage). Ce dernier, surnommé le «bon samaritain des Parcelles», est un responsable de luxe et, non moins, membre fondateur de l’Alliance Pour la République(APR) qui, ne cesse de consentir tout un trésor d’énergie pour le triomphe de la cause présidentielle.