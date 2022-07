Augmentaire des salaires…les syndicats de santé interpellent le gouvernement

And Gueusseum exige du gouvernement à booster davantage les procédures de paiement des augmentations de salaire

Le démarrage effectif mais non encore exhaustif du paiement des augmentations de salaire aux contractuels à la suite de la signature de la circulaire n°010478/MSAS/DGES du 27/06/2022 demandant aux Etablissements publics de Santé (EPS) de prendre les mesures idoines pour le paiement des indemnités au personnel ayant droit constitue une avancée majeure dans l’application des accords signés avec Gouvernement.

L’ASAS se félicite aussi de la convocation de la réunion d’évaluation des Comités de Développement sanitaire (CDS) en vue de réviser l’arrêté ministériel portant clé de répartition des ressources devant permettre aux agents de santé communautaire d’augmenter leurs revenus.

Dans la même veine, le SUDTM, le SAT Santé D et le SAT/CL, sous la supervision du vice-président Sidya Ndiaye et en relation avec le Ministère en charge des collectivités, s’attellent à la mise à jour des listes des ayant droit aux augmentations de salaire en vue du paiement avant la Tabaski si les procédures sont respectées.

And Gueusseum salue aussi la tenue le 27/06/ 2022 à Diamniadio, de la réunion du comité Ad oc institué par le Ministre en charge du logement dans la perspective entre autres de l’attribution imminente des parcelles promises par le Chef de l’Etat aux victimes d’acquéreurs de propriété à NAMORA à Kholpa Daga.

A la lumière de tout ce qui précède And Gueusseum, tout en se réjouissant des résultats obtenus, exige davantage de diligences pour l’exhaustivité et l’intégralité du paiement des indemnités de logement et de risque à tous les agents de la Santé et de l’Action sociale discriminés à tort à savoir entre autres, les administratifs et techniques, les travailleurs sociaux, les préventionnistes, les contractuels, les chauffeurs etc., conformément au libellé sans équivoque des accords signés.

C’est pourquoi And Gueusseum en appelle à plus de célérité dans les procédures et la mise à jour de la liste de tous les ayants droits quel que soit le statut pour un paiement effectif dans les plus brefs délais et la libération des fonds pour la CMU.

Par ailleurs, le Directoire National remercie le Préfet, le Maire de Mbour, le Médecin du District sanitaire et la Direction de l’hôpital pour la chaleur de l’accueil réservé à la délégation nationale.

Enfin And Gueusseum poursuit la lutte nationale et la manifestation de solidarité aux camarades victimes de l’arbitraire par le sit-in national du mardi 05/07/22 de 10h à 13h en attendant d’autres mots d’ordre de radicalisation pour la libération des camarades de l’hôpital de Tivaouane, l’annulation de la note relevant de ses fonctions de Chef du service des soins infirmiers de l’hôpital de Ourossogui et la résiliation du contrat liant l’Hôpital Thierno Barro de Mbour-Polymed qui plombe le fonctionnement de la structure depuis trop longtemps.

And Gueusseum félicite les camarades de toutes les structures, particulièrement ceux de Mbour, pour la réussite de l’organisation du sit-in national du vendredi 01/07/2022

Fait à Dakar, le 03 juillet 2022.

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL

AND GUEUSSEUM