Cameroun : 1 milliard en espèces volé chez le directeur de cabinet de Biya

Disparition d’un milliard de FCFA au domicile de Mvondo Ayolo, directeur du Cabinet civil du président de la République Paul Biya…

Un soupçon pèse sur l’homme de ménage du directeur du cabinet civil de la présidence de la République.

C’est dans l’air à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il s’agit d’une disparition d’argent au domicile du directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, dont plusieurs personnes ont été interpellées. « En effet, selon nos sources, Mvondo Ayolo, accusant son homme de ménage, le nommé Mete’e Marie-Joseph d’avoir volé 1 milliard de FCFA à son domicile, le fera enlever ainsi que 3 autres personnes le 5 décembre dernier à Yaoundé par des hommes non identifiés », écrit sur la question le lanceur d’alerte Paul Chouta.

Elle sera amenée où se trouvaient déjà Zeh Meka Rodrigue et sa copine Ongono Bibiche

« Selon Marguerite, elle faisait son commerce le soir du mardi 5 décembre dernier au niveau de l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen, lorsque deux hommes se sont approchés d’elle et lui ont demandée de les servir dans la voiture. Une fois dans la voiture, elle trouve son frère qui travaille chez Mvondo Ayolo assis derrière.

Sans tarder, elle est directement embarquée. Elle sera amenée où se trouvaient déjà Zeh Meka Rodrigue et sa copine Ongono Bibiche. Tous vont subir des tortures et traitement inhumains. Leurs bourreaux vont leur demander de remettre immédiatement l’argent s’ils veulent avoir la vie sauve », lit-on chez le lanceur d’alerte.

« Je leur avais dit que ça fait longtemps que je n’ai plus vu mon cousin et que si j’avais reçu de l’argent, je ne serais plus venue vendre à manger à l’aéroport. Après avoir fouillé mon téléphone portable, ils ont constaté que je n’étais pas en contact avec mon cousin depuis longtemps. C’est comme ça qu’ils sont venus me jeter dans un quartier à Yaoundé », confie Marguerite qui est actuellement sous soins intensifs.

« Marguerite ne sait pas où elle a été conduite ce jour car c’était dans un véhicule banalisé aux vitres fumées. Pour le moment, la famille ne sait pas où se trouvent les autres. Les recherches effectuées à la Semil, au SED, à la police, à la légion de gendarmerie n’ont rien produit de conséquent », conclut Paul Chouta.

Source AC