Une grande voleuse « attrapée » dans Pastef…et Sonko se tait

Pastef…un parti de « voleurs » qui crie au voleur !

Désormais, plus rien ne peut empêcher la tenue des élections législatives à date échue. Le 31 juillet 2022, les différentes coalitions, partis politiques et candidats indépendants vont s’affronter. Yewwi Askan Wi, qui veut imposer la cohabitation à l’Assemblée nationale, multiplie ses basses manœuvres. Mais Ousmane Sonko et une de ses militantes risquent de handicaper cette coalition à quelques jours du démarrage de la campagne.

Plus aucun retour en arrière n’est possible pour les législatives. La campagne va démarrer le 10 juillet et tous les candidats en lice sont prêts pour l’affrontement. Même Yewwi Askan Wi a accepté de compétir sans sa liste nationale. Khalifa Sall et ses camarades ont décidé d’accepter la décision du Conseil constitutionnel. Si une telle décision est prise, c’est parce que YAW sent qu’il a le vent en poupe. Malheureusement la branche radicale de cette coalition est au cœur de polémiques qui ne seront pas sans conséquence.

La nouvelle mairesse de Patte d’Oie est au cœur d’un scandale financier. Trois mois après avoir pris fonction, la Présidente du Mouvement National Jigeeni PASTEF (MOJIP) et Vice-Coordonnatrice du Département de Dakar est accusée d’avoir volé 9 millions FCFA des caisses de la mairie. Les conseillers municipaux ont découvert la supercherie. L’édile de Pastef n’a pas daigné, devant le conseil municipal, nier les faits. Au contraire, elle aurait accepté avoir décaissé un montant autre que celui arrêté par la commission sociale et avec un mécanisme jugé frauduleux. Depuis que l’affaire fait grand bruit, Maimouna Dieye est passée sous silence.

Qui ne nie pas consent. Cette affaire de vol est un véritable coup de poignard sur le dos de Sonko. Le maire de Ziguinchor et leader de Pastef, avait dit devoir sanctionner toute personne dans son parti qui contreviendrait aux règles de bonne gouvernance. Quand on pose comme principe de départ la rupture d’avec le système actuel, on a le devoir d’avoir un comportement exemplaire aussi bien dans la conduite au sein de la société que dans la gestion surtout celle des deniers publics.

Alors si la culpabilité de la dame est prouvée, Ousmane Sonko doit immédiatement se désolidariser de la présidente des femmes de son parti. Mais le maire de Ziguinchor doit aussi appuyer l’ouverture d’une procédure judiciaire contre elle. Dans le cas contraire, le patriote en chef ne vaudra pas mieux que le Président Macky Sall, qui pose son coude sur certains scandales éclaboussant son entourage. Après avoir hurlé contre les liasses de Farba Ngom, Pastef n’a pas le droit de se taire s’il ne veut pas que cette épine fasse des dégâts lors de la campagne de Yewwi.

Le parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) doit des explications aux sénégalais sur ce vol à la mairie de Patte d’Oie. Ce parti promettait d’être un parti de rupture. Malheureusement, il est devenu le contraire de tout ce qu’il nous a vendu. Tous leurs principes fondamentaux ont été bafoués. Ousmane Sonko est le premier à les avoir foulés du pied. Le maire de Ziguinchor n’a pas hésité à s’allier avec toutes les personnes qu’il combattait. Cet homme, qui devait être exempt de tout reproche, est au cœur d’une affaire viol non encore résolue. Et maintenant, c’est son entourage qui se lance dans le détournement de deniers publics.

Pastef ne peut pas et n’a pas le droit de reprocher à la mouvance présidentielle d’être le terreau des délinquants, et de se permettre de fermer les yeux sur cette bêtise de Maimouna Dieye. Ousmane Sonko doit trancher le débat et permettre à ses militants de pouvoir marcher la tête haute devant leurs adversaires. Toutes les brebis galeuses doivent impérativement être éjectées, telle est la véritable rupture qu’il prône.

Un voleur qui crie au voleur, c’est ce que Pastef fait actuellement avec l’éclatement de ce scandale à la mairie de Patte d’oie. Maintenant reste à savoir si Ousmane Sonko, le « guerrier » aura l’étoffe d’un leader pour couper la racine du mal au sein de son parti…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru