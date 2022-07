Révélations : l’homme de Yewwi qui communique avec Macky Sall…enfin découvert

Stupéfaction dans l’arène politique ! Un des plus grands membres de Yewwi Askan Wi, fondateur et co-président de la conférence des leaders de ladite coalition est un des plus grands interlocuteurs de Macky Sall. Après avoir été travaillé au corps par le faucon en chef, cet opposant radical serait le « vrai » gloria de Macky après les législatives. Fauché comme un rat d’église et n’ayant aucun moyen, l’homme a été appâté par l’argent de Macky. Il fera une entrée fracassante dans le gouvernement post législatives.

C’est le temps des manœuvres. Les résultats des prochaines élections législatives dont la mouvance présidentielle est assurée de tenir le bon bout, contribueront à coup sûr à une nouvelle redistribution des cartes. La mouvance présidentielle à l’issue de ces législatures devrait s’élargir encore. Et pourquoi pour elle, ne pas tendre la main à des ténors de l’opposition si elle peut toujours les récupérer.

Selon les informations de Xibaaru, le pouvoir a fini d’attirer dans ses filets ce grand ténor de Yewwi Askan Wi. Ce coup que vient de réussir le pouvoir, va avoir un véritable effet médiatique. Ce ténor de l’opposition n’est pas n’importe qui. Du côté du pouvoir, on préfère pour le moment réserver la surprise et attendre la formation du prochain gouvernement pour que l’identité de ce ténor de l’opposition soit révélée.

Le pouvoir va réserver la même surprise aux Sénégalais que lors de la formation de l’actuel gouvernement marqué par le ralliement de Rewmi à Benno Bokk Yakaar. La surprise va même être plus grande quand sera rendue publique l’identité de ce ténor de l’opposition dont personne n’attendait le ralliement à la mouvance présidentielle. Seulement, il faut compter avec la situation financière de ce membre de l’opposition qui n’est plus fortuné comme il le paraissait avant. Il prend à présent langue avec le Chef de l’Etat Macky Sall.

Pourtant, il y avait un temps où ils étaient nombreux les Sénégalais qui courraient derrière lui pour bénéficier de ses largesses ou de sa puissance. Depuis, les temps ont changé. Et ce ténor de l’opposition qui s’apprête avec armes et bagages à rejoindre le camp de la mouvance présidentielle, est devenu vraiment fauché. Du coup, ça a été facile pour le pouvoir de l’attirer dans ses taillis luxuriants. D’autant que notre homme est un habitué à une vie de luxe…

Il a une garde rapprochée, toute sa famille à entretenir. La situation était devenue difficile à entretenir pour un homme comme lui. C’est pourquoi, ça n’a pas été si difficile pour le directeur de cabinet du Président de la République à le convaincre de rejoindre le camp de la mouvance présidentielle où il pourra toujours se retaper une grande santé financière. En tout cas, son ralliement dans le camp de la mouvance présidentielle va porter un rude coup à la coalition Yewwi Askan Wi.

Jamais Yewwi Askan Wi ne se relèvera d’un coup pareil. Il faut dire que notre homme est un membre essentiel dans le dispositif de Yewwi Askan Wi. Il a joué un rôle de premier plan dans la formation de cette coalition. Plusieurs tâches essentielles de Yewwi Askan Wi, c’est lui qui les mène. Sans compter également qu’il est présenté au sein de cette coalition comme étant un homme de consensus.

C’est un homme de poids. Et, il aura l’occasion de le démontrer. Car, il sait attirer les foules derrière lui. Beaucoup de Sénégalais lui vouent une grande confiance. Des Sénégalais qui militent dans l’opposition, lui vouent autant de confiance qu’aux leaders principaux. Ils accordent plus de crédit à ses propos. Et l’homme capitalise d’une certaine expérience dans la gestion des affaires de l’Etat. Yewwi Askan Wi va s’en mordre les doigts.

La Rédaction de xibaaru