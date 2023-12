Cameroun : 13 personnes d’une secte sinistre meurent mystérieusement dans leur lit

Mystérieuses morts en série à Bafoussam au Cameroun : le quartier Tougang plongé dans la terreur

Une atmosphère de terreur s’est installée dans le quartier Tougang à Bafoussam, où plus de 10 personnes membres d’un club de vin traditionnel ont trouvé la mort de façon mystérieuse et successivement. L’angoisse prédomine dans ce quartier, aucun habitant n’étant certain de voir l’arrivée de la nouvelle année 2024.

Un cercle de consommateurs d’une boisson traditionnelle, fréquenté par de nombreux résidents, est au cœur de l’attention depuis plusieurs jours. Ce matin, le compteur macabre indique le chiffre 13, représentant le nombre de décès survenus en un laps de temps très court après une réunion de consommateurs de cette boisson. Ce qui rend cette affaire sinistre, c’est que toutes les victimes ont été retrouvées dans leur lit, succombant dans leur sommeil.

Pour les habitants de ce quartier, ce club de consommation de vin traditionnel était perçu comme une sorte de secte où règnait le mal, une association menaçante et sinistre dont les activités ont désormais plongé la communauté dans l’effroi.

Ces décès mystérieux ont semé la panique parmi les résidents, suscitant des inquiétudes et des interrogations sur les circonstances de ces morts en série. Les familles endeuillées et la communauté locale sont sous le choc, incapables de comprendre les raisons de ces décès successifs et brutaux, survenus au sein de ce cercle de consommateurs.

Cette série de morts tragiques plonge le quartier TOUGANG dans un état de terreur et d’incertitude, alors que les autorités locales mènent des investigations pour élucider ces événements tragiques et apaiser la communauté bouleversée par ces pertes inexplicables.

