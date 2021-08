Ansoumana Dione invite Macky à dépolitiser le secteur de la Santé

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Le peuple sénégalais est réellement en danger. Car, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR s’entête dans une très grosse erreur, de confondre Santé et Covid-19. Dans toutes ses sorties et autres déplacements, il ne parle que de cette pandémie comme si c’était sa seule mission. Alors que le Président Macky SALL lui a confié un Département, englobant la santé et l’action sociale.

A ce stade de la pandémie, le Président Macky SALL gagnerait mieux à dépolitiser le Département de la Santé et de l’Action Sociale. En vérité, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR n’est plus l’homme qu’il faut, pour le bien-être des populations, en la matière. Comment peut-il espérer avoir de bons résultats, en passant tout son temps à fuir les véritables acteurs du secteur ? Qu’il arrête de tromper le chef de l’Etat.

Pour Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR n’a aucune vision sur les autres aspects de son Département. Comment peut-il ignorer les malades mentaux errants, en cette période de pandémie ? Accorde-t-il une importance aux calvaires que traversent les personnes vivant avec un handicap ?

Rufisque, le 09 août 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)