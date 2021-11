Le nouveau Doyen des juges entre le marteau et l’enclume

En dépit de l’âpreté, de l’adversité politique et des épreuves parfois douloureuses qui secouent notre pays le conseil supérieur de la magistrature après tergiversation s’est finalement réunie ce Lundi 22 novembre 2021 et a porté son choix sur le juge Oumar Maham Diallo pour occuper le poste de doyen des juges.

En effet l’institution judiciaire souffrait de vacances de poste depuis le décès du précédent doyen des juges Samba Sall. Un poste que certains magistrats ont décliné par peur de représailles.

Les sénégalais étaient dans l’expectative.

Se réfugiant dans les croyances et craintes de ce qu’il adviendra du pauvre magistrat qui aurait eu l’outrecuidance de légitimer une justice prétendue être instrumentalisée à la place de celle divine. Dès que le décret de nomination est tombé touT est fixé sur ce dossier Adji Sarr -Sonko qui n’est pourtant pas le seul dossier poussiéreux au niveau du cabinet d’instruction.

Des centaines de personnes croupissent dans les prisons en attente de jugement.

En observant le nouveau visage politique du Sénégal, on se rend compte que les dossiers sulfureux de l’Etat, les affaires mafieuses, les scandales financiers nébuleuses s’accumulent, s’enchevêtrent et se croisent avec les intérêts des uns et des autres.

L’atmosphère électrique est à nouveau chauffée à blanc avec la nouvelle nomination d’un doyen des juges au moment où les deux poids lourds de la scène politique nationale, l’Apr et le Pastef sont en position d’alerte maximale se regardant en chien de faïence.

L’un avec ses nervis et les moyens de l’Etat défiant parfois le bon sens et l’autre avec ses méthodes de riposte avec sa bande dressée pour servir d’agitateurs, de casseurs d’stations d’essence et de succursales françaises.

Le juge Oumar Maham Diallo est entre le marteau et l’enclume.

D’abord il est celui qui doit décider du sort du leader de Pastef Ousmane sonko accusé par la jeune masseuse de Sweet beauté Adji sarr de viols répétés et de menaces de mort.

Cette affaire de mœurs qui avait occasionné au mois de mars dernier une situation quasi-insurrectionnelle avec la mort de 14 jeunes a valu au leader du Pastef une mise sous contrôle judiciaire.

S’y ajoutent cette campagne électorale qui se profile à l’horizon, en prélude des élections municipales et départementales prévus le 23 janvier prochain et le dossier de Barthélémy Diaz en cours de réactivation qui risquent d’attiser les braises de feu…

Certains sénégalais brandissent le concept » neddo ko bandoum » pour soutenir que le nouveau doyen des juges est nommé sur une base purement ethnocentrique.

D’autres pensent que c’est parce qu’il a longtemps servi en Casamance où Ousmane Sonko est classé favori pour la mairie de Ziguinchor avant de faire l’amalgame en lui présentant comme étant le fils de feu Maham Diallo, ancien gouverneur de Dakar, ancien DG de Dakar Dem Dikk et coordinateur du conseil des sages de l’Apr.

Toutes ces balivernes colportées pèsent sur une seule et même personne.

Cependant tous les ressortissants de Thilogne d’où est originaire le juge Oumar Maham Diallo savent sans équivoque qu’il n’est ni de Ziguinchor ni de Ndioum, village natal de feu Maham Diallo dont ils déclarent être son père.

Elhadj Maham Diallo est son grand père, célèbre pour avoir été un commerçant prospère et un agriculteur de renommée dans le Fouta.

Il a laissé derrière lui une progéniture nombreuse bien éduquée dans le culte du travail, de la droiture et de l’humilité.

De sa descendance se révélèrent plusieurs cadres dans tous les domaines académiques et de sciences religieuses. Oumar Maham Diallo mérite bien ce poste pour avoir comptabilisé une carrière riche de 20 ans d’expérience et avoir servi dans des juridictions sous haute turbulence comme celle de Ziguinchor, ou il a laissé tous les clignotants de l’institution judiciaire au vert.

Depuis sa nomination tous les regards sont braqués au palais de justice.

Une propagande d’adeptes des réseaux sociaux se lancent dans une vaste campagne de désinformation et de diffusion de fausses nouvelles dans l’unique but de nuire à sa crédibilité.

Ils ont cherché en vain de trouver des possibles cafards sur le nouveau magistrat promu. Et Ousmane Sonko lui-même récuse sa nomination sous prétexte qu’il a déjà partagé sur sa page Facebook un article d’un pro – Adji sarr

Quel mauvais procès !

Doit-on jeter l’anathème sur quelqu’un qui n’a même pas encore pris fonction ?

Les sénégalais devaient au moins lui reconnaître la présomption de bonne foi de droiture et d’impartialité au lieu de lui décrier à tort et de le vouer aux gémonies.

Au nom du droit souverain du peuple de savoir la vérité sur les dossiers brûlants et capitales pour l’avenir et la stabilité du pays.

L’injonction de la politique sur la justice a certes été pendant longtemps une réalité au Sénégal depuis Senghor, Diouf en passant par Wade et Macky Sall même si une partie du corps judiciaire attaché à l’équilibre des pouvoirs oppose une résistance fébrile.

Si au 21ème siècle au Sénégal, le mysticisme prend le pas sur le droit, force est de reconnaître que les tribunaux ne sont pas encore sortis de l’auberge pour rendre une justice indépendante, libre et équitable.

Le nouveau doyen des juges remuera-t-il de sitôt les cendres en convocant sans tarder le dossier Adji sarr -Sonko ?

Ou attendra-t-il d’avoir suffisamment les moyens et la sécurité nécessaire pour désamorcer cette bombe à fragmentation et éviter aux sénégalais des confrontations qui risquent d’hypothéquer les chances de respect du calendrier électoral ?

Dans ce climat de suspicion et de défiance ce dossier doit être rejeté aux calendes grecques sinon le conseil supérieur de la magistrature place le nouveau doyen des juges entre deux feux.

En voulant qu’il trouve une solution juridique à un problème politique !

Face à ce labyrinthe qu’est confronté le nouveau sage du temple de Thémis nous trempons notre foi sur ce hadith du prophète Mouhamed (PSL)

Les juges sont au nombre de trois. Un au paradis et deux à l’enfer

Celui qui connaît le droit et qui dit la vérité ira au paradis.Celui qui connaît le droit mais qui n’est pas équitable dans son jugement ira à l’enfer.

Et enfin celui qui ignore le droit et qui juge entre les hommes ira aussi en enfer.

Le doyen Oumar Maham Diallo est bien un juge intègre et véridique,

Qu ‘Allah(swt) soit son bouclier et son protecteur, met la lumière sur son chemin et le conduit toujours dans le sentier de la justice.

Oumar Sall, Thilogne