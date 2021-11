Pensions des retraités : Les anomalies que l’IPRES doit corriger

IPRES : PAS AU NIVEAU DES ATTENTES

Napoléon Bonaparte a fait une des plus belles citations en disant ceci : « Dans les révolutions, il y’a deux sortes de gens, ceux qui les font et ceux qui en profitent»

Ainsi, ceux qui depuis l’annonce du PR à Diamniadio parasitent les réseaux sociaux pour attribuer cette initiative à un dirigeant syndical doivent savoir raison garder, se taire et se terrer.

Les retraités d’aujourd’hui, n’ont pas besoin de Tutelle syndicale, ni de parrains politiques pour porter leur combat qui est loin des chapelles polito-syndicales

Ceux qui luttent ici au Sénégal depuis la 2ème Conférence Sociale de 2018, et qui continuent de lutter pour l’amélioration des conditions de vie des retraités sont connus de tout le Sénégal et au-delà de nos frontières

Notre Association des Retraités, Veuves, Veufs et Orphelins du Sénégal basée à Keur-Massar est de ceux-là et nos voix dépassent de loin Diamniadio car rien que le 22 Novembre, nous avons arpenté les rues de la ville sainte de Tivaouane en faisant une marche qui s’est terminée après réception de notre mémorandum par le préfet de Tivaouane.

Avant cela, nous avons marché et dénoncé la gestion de l’IPRES le 9 octobre 2021 à Dakar et Tambacounda (pour rappel cette marche devait avoir lieu le 29 juillet et l’ancien préfet de Dakar nous avait demandé avec courtoisie et par courrier de la différer pour cause de COVID) jusqu’aux grilles de la Radio Télévision du Sénégal dont l’acronyme RTS ce jour-là m’a fait sourire car symbolisant notre situation de ( Retraités Tampi du Sénégal)

Dans mon dernier article du 9 Novembre intitulé « Président Ecoutez les retraités » je concluais avec espoir d’entendre le PR dire « Je vous ai compris comme avec les jeunes» et il l’a effectivement dit faut le saluer.

Seulement, l’annonce du PR il faut l’avouer, les retraités dans leur écrasante majorité l’a saluée, mais la trouve insuffisante et même pour certains dérisoire par rapport à nos attentes, car augmenter nos pensions de 10% à partir de 2022, alors que nous avons 15% en impayés depuis 3 ans, ce n’est pas RIEN, mais c’est PEU.

Un exemple simple pour étayer mon argumentaire : Dans notre Association il y’a une veuve qui a une pension de 11.000 CFA donc vit avec 366 FCA/ jour, des retraités qui ont la pension minimale de 35.000, c’est 1166/jour et ceux de ma catégorie avec plus de 5.OOO/jour. Cette dame avec le cout de la vie et les multiples charges ne recevra que 1.000F supplémentaire et 3.500 pour ceux de la pension minimale et moi je peux me payer l’équivalent d’un sac de riz au moins.

C’est cette anomalie sociale qui perdure qui est à corriger le plus rapidement possible

Ce qui serait socialement acceptable, c’est qu’au moins les veuves aient au moins la pension minimale et que ceux de la pension minimale aient au moins 50.000 FCFA. Mr le Président pour reprendre votre expression « C’est dans les cordes de l’IPRES »

Au-delà de l’annonce issue du conclave de Diamniadio il y’a lieu de saluer aussi la pertinence du discours de Mr Abdou Faty de la CSA sur la gouvernance de l’IPRES avec des statuts qui eux-mêmes doivent être à la retraite du fait de l’âge car ceux qui sont nés en 1958 au Sénégal sont à la retraite.

L’espoir faisant vivre, nous espérons qu’à l’issue du deadline que le PR a fixé au CA à l’échéance du 30 décembre 2021, des annonces encore plus fortes nous soient faites, que nos 15% nous soient payés

Notre président Demba Wéllé Diop aime à dire un vieillard, on ne lui promet pas, on lui garde pas son argent, on ne lui prête pas »

Salif N’diaye