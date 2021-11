Capitaine Dieye : « L’APR est fini…l’opposition elle, est sans direction »

Distraction mortelle du micro

La violence est la pire expression de limite chez l’humain. Cette limite peut être exprimée par celui qui a le pouvoir et qui n’est plus dans la réalité de son temps, tout comme par celui qui cherche le pouvoir et qui est en deçà des exigences du pouvoir qu’il cherche.

La stabilité d’un pays tient sur trois piliers dont l’humain est au cœur en dehors de toutes ses formes d’appartenance. D’abord, la famille avec ses quatre composantes qui représente le nid d’où part toute vie. Ensuite, vient la culture ou la tradition qui identifie un peuple, parce que c’est ce PEUPLE qui est le dernier pilier dans son processus d’acceptation de ses différences qui a conduit à l’état qui nous protège tous.

L’APR est fini. Benno est au bord du gouffre mais, l’opposition elle, est sans direction ni sens.

Ne les rappelez pas à l’ordre, ils sont les leaders qui doivent nous protéger mais malheureusement, ils n’ont que la violence à nous proposer. Ils ne sont pas les hommes de la situation. Il faut chercher ailleurs.

C’est un peu le cas de certains médias qui ignorent qu’ils ont un pouvoir qui beaucoup trop souvent, ici et ailleurs est source de manipulation et d’instabilité.

Si c’est Macky et ses alliés le problème, c’est facile de les faire tomber en dehors de la violence. Sur trois fronts, Macky est déjà victorieux sur un. Il lui est cependant impossible de gagner sur les deux autres.

La démarche a faire est très simple mais tout sauf la VIOLENCE parce qu’elle est l’expression de ce cauchemar africain qu’on vit à travers les âges, puisqu’incapables de saisir que celui qui détient le pouvoir et qui est violent, est faible face à celui qui le veut et qui va dans le peuple-état.

Dans la frénésie de la quête d’une chose les masses se vautrent dans des consciences aveugles ignorant que combattre c’est d’abord aimer. Ainsi, elles oublient de se protéger et de protéger les autres.

Dans la circonstancialité des choses, l’Etre va au delà et c’est ce qui fait sa centralité. Personne ne doit le nuire.

En attendant ce pays est sans chef. Donc tout est possible.

Préservons l’humain, préservons-nous, préservons l’Etat.

Mamadou DIÈYE

Mouvement NIT