Mame Matar Gueye met (encore) en garde les députés de BBY

Les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) risquent de faire subir au Sénégal « une honte nationale », selon Mame Matar Gueye de l’ONG Jamra. Cette position fait suite après que ces derniers aient refusé de voter la loi criminalisant l’homosexualité.

Selon le vice-président de l’ONG islamique, si les députés de la majorité arrivent à leur fin, en bloquant le vote de la proposition de loi portant criminalisation de l’homosexualité au Sénégal, les lobbies LGBT mondiaux n’hésiteront pas à féliciter publiquement l’Assemblée nationale du Sénégal pour avoir fait la part belle aux lobbies homosexuels locaux.

Voici le post de Mame Matar Gueye sur Facebook :

LE LOBBIE LGBT FRANÇAIS, « ADHEOS » (Association pour la Défense de l’Homosexualité et pour l’Égalité des Orientations Sexuelles), dans son communiqué de presse en date du 26 mai 2021, avait requis du ministre français de l’Intérieur, Gérard Darmanin, que les KHALIFES GÉNÉRAUX Serigne Mountakha Mbacké Bachir et Serigne Babacar Sy Mansour – qui avaient signé la Pétition nationale de notre coalition « And sàmm jikko-yi », préconisant la CRIMINALISATION du GORDJIGUÉNISME – fassent l’objet d’un signalement aux fins de leur NON-ADMISSION au système d’information Schengen (article L211-2 du Code sur l’entrée et le séjour des étrangers).